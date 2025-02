Non solo Sommer, Inter senza neanche il 3° portiere: Inzaghi avrà due esordienti in panchina

L'infortunio di Yann Sommer capita in un momento davvero delicato per l'Inter, che giocherà tra poco lo scontro Scudetto al Maradona di Napoli e gli ottavi di Coppa Italia, senza contare quelli di Champions League. In questo momento il titolare della porta nerazzurra è Josep Martinez, ma a fare notizia è l'assenza di Raffaele Di Gennaro, anche lui ai box. Il 3 dicembre si è sottoposto a un intervento chirurgico di reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra e ancora non si è rivisto nemmeno in panchina.

Simone Inzaghi avrà dunque a disposizione Alessandro Calligaris e Matteo Zamarian. Il primo è un classe 2005 di Udine, il secondo invece è nato nel 2006. Inutile dire che nessuno dei due ha ancora esordito in prima squadra. La speranza dell'allenatore piacentino è che il terzo portiere rientri quanto prima, per scongiurare il fatto di dover schierare un giovanissimo in caso di forfait di Martinez.