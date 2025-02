Non solo Sommer: un'altra pedina di Inzaghi è in dubbio per il Napoli

Sul suo infortunio non sono stati redatti comunicati di sorta, ma Carlos Augusto preoccupa un'Inter che sta per iniziare un tour de force che la vedrà giocare sempre ogni tre giorni, da qui alla sosta di metà marzo. L'ex Monza è ufficialmente ai box per una botta riportata in allenamento ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, il suo stop dovrebbe allungarsi: non salterebbe solo il Genoa, ma anche la Lazio in Coppa Italia.

E non è finita qui, visto che sembra a rischio anche per Napoli-Inter. Un infortunio che rischia di allungarsi a dismisura e, come per Thuram, lascia un alone di mistero. A questo si aggiungono le ricadute sul campo, visto che il brasiliano è il primo ricambio sia per Dimarco che per Bastoni: probabile dunque che sia Zalewski a giocare titolare in Coppa Italia