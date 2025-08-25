Offerto in Italia (anche al Napoli), ora Rabiot può finire in Premier

Dopo aver riportato che tra il Marsiglia e Adrien Rabiot era stato avviato un principio di accordo per il rinnovo contrattuale fino al 2027 - ipotesi però tramontata a seguito degli eventi ormai noti degli ultimi giorni (clicca qui per leggere la news) - L’Equipe torna a parlare del futuro del centrocampista francese, che nelle scorse ore era stato offerto in Italia sondando anche il Napoli, rivelando alcune possibili nuove destinazioni.

Secondo quanto raccolto dai colleghi del quotidiano transalpino, per Rabiot potrebbero presto aprirsi le porte della Premier League. In particolare, Aston Villa e West Ham United avrebbero già avviato i primi contatti con il direttore sportivo del Marsiglia, Mehdi Benatia, per sondare la fattibilità dell’operazione e tentare di portare il giocatore in Inghilterra prima della chiusura della finestra estiva di mercato.