Palladino si dimette dalla Fiorentina, ma ha già dei club in Serie A: c'è anche una big

Clamoroso in casa Fiorentina. Raffaele Palladino si è dimesso e nonostante la società viola sia al lavoro per cercare di convincerlo a restare non ci sono molti margini per ricucire, anche perché il tecnico potrebbe subito finire altrove. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'allenatore potrebbe infatti diventare immediatamente una possibilità sia per l'Atalanta, che saluterà Gasperini, che per il Torino, con Vanoli sempre più vicino all'addio.

Motivi non chiari.

Ancora è presto per capire quali siano state le reali motivazioni che hanno portato Palladino a rassegnare le sue dimissioni dal club gigliato, cosa che sta cercando di capire anche la stessa Fiorentina, ma la decisione ormai sembra presa e praticamente irrevocabile. Da qui anche le ipotesi relative all'Atalanta e al Torino, che sono alla ricerca del nuovo allenatore.

C'è anche l'ipotesi Lazio.

Non solo Torino a Atalanta però. Secondo le ultime informazioni raccolte ci potrebbe essere anche la Lazio sulle tracce dello stesso Palladino, visto che i biancocelesti stanno per liquidare Marco Baroni, che potrebbe inoltre diventare un'ipotesi concreta proprio per la Fiorentina.