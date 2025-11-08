Parma-Milan, le formazioni: le scelte di Cuesta e Allegri
Sono ufficiali le formazioni di Parma-Milan, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A in programma alle 20:45. Nel Milan spicca il ritorno dal primo minuto di Pervis Estupiñán, assente dal 28 settembre contro il Napoli tra squalifica e infortunio con la nazionale ecuadoriana. Confermati Koni De Winter in difesa al posto di Tomori e Ricci a centrocampo, mentre Loftus-Cheek e Pulisic partono ancora dalla panchina. Nel Parma, Lovik prende il posto dello squalificato Ordonez, tornando titolare dopo oltre un mese. In avanti rientra Cutrone, mentre Sorensen sostituisce l’indisponibile Estevez come mezz’ala. Di seguito le scelte dei due allenatori:
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp. Terracciano, Torriani, Loftus-Cheek, Pulisic, Tomori, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.
