Parma, Pecchia ha già convinto anche in A: il presidente vuole farne il nuovo Gasperini

L’arrivo del presidente Kyle Krause nei giorni scorsi in Italia può portare in dote per il Parma importanti novità, scrive oggi Tuttosport. Un’agenda fitta di impegni quella del proprietario del club ducale che oggi sarà a Pavia per seguire e sostenere la squadra femminile prima in classifica in Serie B. Un progetto, quello delle Women, fortemente voluto dall’imprenditore americano un paio d’anni fa e che sta finalmente decollando. Il primo appuntamento di una lunga serie.

Domani, infatti, Krause sarà in tribuna al Tardini per la gara di campionato tra Parma e Cagliari, sperando di assistere alla seconda vittoria stagionale della formazione crociata allenata da Fabio Pecchia. Proprio il tecnico di Formia rappresenta uno dei capisaldi del progetto parmense. Tanto che nei prossimi giorni arriverà la firma sul rinnovo del contratto fi no al 2027: un accordo già impostato da diverse settimane e ormai solo da ratificare.

Il segnale di come in terra emiliana puntino a consolidare il ciclo avviato tre anni fa, trasformando di fatto l’ex centrocampista di Napoli e Juve in una sorta di Gasperini in sala parmigiana. L'obiettivo è chiarissimo: puntare diretti alla salvezza e solo dopo gradualmente aumentare le ambizioni, possibilmente senza patemi e con un certo anticipo.