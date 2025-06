Pedro, l'eroe (indiretto) dello Scudetto rinnova con la Lazio: oggi la firma

Oggi Pedro firma il rinnovo di contratto con la Lazio. L'eroe indiretto dello Scudetto, che segnando una doppietta all'Inter ha permesso al Napoli di vincere il titolo, si legherà ai biancocelesti per un altro anno stando a quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero. Nel prolungamento è stato importante il ruolo di Maurizio Sarri, in cui l'attaccante spagnolo ha trovato un un punto di riferimento assoluto.

Dopo l’esperienza condivisa al Chelsea, fu proprio il tecnico toscano a spingere per portarlo alla Lazio nell’estate del 2021. E oggi, nonostante i quasi 38 anni, Sarri continua a considerarlo una pedina fondamentale nel suo secondo ciclo sulla panchina biancoceleste. Con il prolungamento, Pedro potrebbe diventare il secondo giocatore più utilizzato in carriera dal tecnico ex Napoli e Juventus.