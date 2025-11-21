Pessina esordiente col Napoli, Italiano: "Ero tranquillo, ha mostrato sicurezza"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, in conferenza stampa ha parlato anche del giovane portiere Massimo Pessina, che ha esordito in Serie A contro il Napoli nella scorsa giornata. Queste le sue dichiarazioni:

Come ha visto Pessina in queste settimane?

"Ero tranquillo quando ho dovuto scaraventarlo in campo contro il Napoli, forse quello agitato era lui. Tuttavia dopo i primi palloni toccati si è sciolto ed ha mostrato sicurezza nelle uscite. E un ragazzo che mi piace, è sempre sorridente, gli faccio tantissimi complimenti per come si sta comportando".

Cosa pensa della classifica del Bologna?

"È bella, la guardiamo, ma lascia il tempo che trova. Siamo alla dodicesima giornata ed è presto per definire obiettivi. Dobbiamo alimentare tutto l'entusiasmo e la fiducia che ci hanno permesso di raggiungere risultati. Stiamo continuando a dare conferma dei risultati e sono contento perché vedo tutti coinvolti dentro al progetto e la dimostrazione è che tutti si stanno facendo trovare pronti, specie in questo momento che abbiamo diverse emergenze. Le rotazioni stanno pagando e credo che questo, soprattutto quando si gioca anche in Europa, sia fondamentale. Dobbiamo continuare ad essere questo tipo di gruppo e mostrare la capacità di essere squadra come successo con il Brann in inferiorità numerica".