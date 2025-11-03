Pioli fa arrabbiare la Fiorentina: rifiutato un anno di stipendio come buonuscita

Ore concitate all'interno del Viola Park, con la Fiorentina asserragliata nel proprio centro sportivo dopo la sconfitta contro il Lecce di ieri che ha ingigantito una situazione di crisi già particolarmente evidente. Il ko di ieri, il sesto nelle prime dieci partite di campionato in cui non è arrivata neanche una vittoria, ha portato la società di Rocco Commisso a mettere in discussione la panchina di Stefano Pioli e proprio in queste ore le parti stanno discutendo per arrivare ad una soluzione amichevole per l'addio.

L'allenatore già ieri nel dopo gara aveva escluso la possibilità delle dimissioni, rimettendo tutto in mano alla società. Dalle ultime raccolte, la Fiorentina ha proposto all'allenatore e al suo staff il pagamento di un anno sui 3 presenti nel contratto. Soluzione che però non ha trovato il favore dello stesso Pioli, con le parti che proseguono così nella trattativa. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.