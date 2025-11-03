Sassuolo-Genoa, le formazioni: Cheddira ancora out, c'è Ostigard
Occhi puntati sul Mapei Stadium dove alle 18:30 è in programma la sfida di campionato tra Sassuolo e Genoa, anticipo del lunedi della decima giornata di Serie A. Debutto sulla panchina del Grifone per Roberto Murgita e Domenico Criscito, i due allenatori a cui è stata affidata temporaneamente la guida tecnica dopo il divorzio da Patrick Vieria. Genoa a caccia ancora della prima vittoria in campionato, che potrebbe farlo balzare in zona salvezza.
Neroverdi a caccia di continuità e di tre punti che permetterebbero a Fabio Grosso di restare incollato al treno Europa. Queste le scelte di formazione:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Konė, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
A disposizione: Turati, Zacchi, Candé, Cheddira, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vrancks, lannoni, Pierini.
Allenatore: Fabio Grosso.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
A disposizione: Siegrist, Stanciu, Messias, Gronbaek, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Cuenca, Fini, Cornet, Masini, Venturino, Ellertson.
Allenatore: Roberto Murgita e Domenico Criscito.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro