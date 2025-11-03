Ultim'ora

Il Genoa ha (quasi) scelto l'allenatore: avanti tutta per un ex campione del mondo

Il Genoa ha (quasi) scelto l'allenatore: avanti tutta per un ex campione del mondoTuttoNapoli.net
di Pierpaolo Matrone

Il Genoa è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Patrick Vieira e il nome in cima alla lista resta quello di Daniele De Rossi. L’ex tecnico della Roma è il profilo su cui la dirigenza rossoblù sta puntando per provare a risollevare una situazione di classifica complicatissima: appena 3 punti e ultimo posto in Serie A.

De Rossi rappresenta una scelta di personalità e carattere, con l’obiettivo di dare una scossa immediata al gruppo. L’ipotesi di contratto prevederebbe un accordo fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di salvezza. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la fumata bianca. A riportarlo è Sky Sport.