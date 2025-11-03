Roma, esami Dybala rinviati a domani: si teme una lesione!

Roma, esami Dybala rinviati a domani: si teme una lesione!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Esami rimandati a domani per Paulo Dybala. L'argentino, uscito ieri dopo il calcio di rigore sbagliato nella gara con il Milan, nel tirare il penalty ha accusato un dolore al flessore della coscia sinistra che preoccupa tutti in casa Roma. Si teme una lesione, ma per degli accertamenti bisognerà aspettare la giornata di domani. (ANSA).