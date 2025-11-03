Ufficiale
Lazio-Cagliari, le formazioni: Sarri conferma Dia, c'è Gaetano dal 1'
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Olimpico tra Lazio e Cagliari, posticipo della decima giornata di Serie A. Nei biancocelesti, Maurizio Sarri conferma Dia al centro del tridente, con Zaccagni e Isaksen ai lati. Sponda rossoblu, Fabio Pisacane inserisce Zappa al posto dello squalificato Obert, ritorna Mina in difesa, confermati Caprile e Folorunsho e c'è anche Gaetano dal 1'. Di seguito le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Folorunsho, Prati, Adopo; Gaetano; Borrelli, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.
