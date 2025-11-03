Ostigard fa volare il Grifone al 93': il Genoa senza Vieira batte 1-2 il Sassuolo

Termina sul risultato di 1-2 il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Genoa, posticipo della decima giornata di Serie A. Senza Patrick Vieira in panchina appena esonerato, la coppia Criscito-Morgita porta ai rossoblu la prima vittoria in campionato. Match sbloccato da Malinovskyi nel primo tempo, pareggia Berardi a inizio ripresa, poi nel finale Ostigard fa volare il Grifone: da sviluppi di calcio di punizione, al 93esimo, l'ex difensore del Napoli trova la deviazione vincente di testa.