Pioli, stoccata ad Allegri: "Ho scritto una sua frase sulla nostra lavagna"

Curiosa considerazione da parte di Stefano Pioli nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico, parlando degli obiettivi della sua squadra per il prossimo anno, ha citato anche l'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri che, nella sua presentazione, parlando delle avversarie dei rossoneri per la corsa alla prossima Champions League non aveva citato la squadra viola: "Allegri non ci ha messo fra i candidati per la Champions. Io l'ho già scritto sulla lavagna, vediamo…", ha detto sorridendo l'ex tecnico proprio del Milan.

Quindi sugli obiettivi della sua Fiorentina: "Conference League e qualificazione in Champions League sono obiettivi della Fiorentina? Sì, anche la lunghezza del mio contratto va in quella direzione. In questi tre anni vogliamo provare ad alzare un trofeo e andare in Champions. Certo non è facile ma noi dobbiamo provare a fare meglio degli avversari".