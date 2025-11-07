Pisa-Cremonese, le formazioni: le scelte di Gilardino e Nicola
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Cremonese, anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Nei padroni di casa, Alberto Gilardino conferma dal 1' Moreo, autore di una doppietta all'ultima giornata, in coppia con Nzola; torna tra i titolari Cuadrado. Negli ospiti, Davide Nicola schiera il tandem d'attacco Vardy-Vazquez, assenti poi per infortunio Pezzella e Zerbin: tocca a Faye e Barbieri sostituirli. Di seguito le formazioni ufficiali:
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Cuadrado; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Faye; Vazquez, Vardy. Allenatore: Davide Nicola
