Pisa, domani visite per Albiol: doppio rinforzo difensivo per Gilardino
Raul Albiol, ex difensore del Napoli, ha detto sì al Pisa e domani diventerà un nuovo rinforzo per il club nerazzurro: il centrale spagnolo dopo le ultime 5 stagioni passate al Villarreal tornerà in Serie A. Stando a quanto rivela Sky Sport, le visite mediche sono fissate per domani. Si tratta del secondo colpo per la difesa in poche ore per i nerazzurri, che hanno chiuso anche per Bonfanti dell'Atalanta.
L'amministratore delegato del Pisa, GIovanni Corrado, ha detto la sua sull'argomento ieri: "Per una società come Pisa, da 34 anni lontana dal calcio che conta, già il fatto che giocatori come lui e Cuadrado possano considerare Pisa come una opportunità ci riempie d'orgoglio. E' un calciatore straordinario. Anche la famiglia pretende qualcosa dunque gli stiamo lasciando tutto il tempo necessario".
