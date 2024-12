Ranieri allontana la cessione di Dybala: "Voglio lui e questi altri due nella Roma del futuro"

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Se voglio Dybala, Paredes Hummels nella Roma del futuro? Assolutamente sì". E' la risposta di Claudio Ranieri in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con il Milan. Sul futuro di Pellegrini e se può andare via già a gennaio ha invece aggiunto: "Il giocatore gode di tutta la mia fiducia. Se poi arriveranno delle offerte le valuteremo come tutte le altre, ma mi auguro che possa restare qui con noi. Però deve essere contento anche lui".

Infine un commento sulla scelta del futuro amministratore delegato: "Non sono coinvolto, io mi occupo solo di quella che è la parte tecnica. Le altre scelte, giustamente, toccano alla società". (ANSA).