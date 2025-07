Milan, Allegri prevede battaglia: “Napoli favorito, poi l’Inter ed altre 5 squadre per 4 posti!”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa - riportata da gazzetta.it - alla vigilia dell'amichevole contro il Perth Glory, squadra australiana, ultima sfida della tournée estiva dei rossoneri.

Potranno essere inseriti giovani italiani in rosa?

"La parola giovani per quel che riguarda il mercato è astratta. Se uno è bravo, gioca. Noi comunque siamo una squadra molto giovane ed è un buon vantaggio per il futuro".

Chi sono i favoriti per la Serie A?

"Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto perché di solito chi vince è sempre favorito. Poi c'è l'Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro. Poi Juve, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio: ci sono tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti.

Non giocare le Coppe europee è un vantaggio?

"Potremo allenarci tutta la settimana, ma lo svantaggio sarà che il Milan deve giocare la Champions per confrontarsi con le coppe e con grandi avversari"