L'Inter per Lookman non rilancia più: gli agenti vogliono convincere l'Atalanta

Nuovo capitolo della telenovela Lookman. Come raccontato da Sky Sport ieri, l’Inter ha presentato una nuova offerta di 42 milioni + 3 di bonus per l’acquisto di Ademola Lookman dall’Atalanta. Marotta, Ausilio e tutta la dirigenza non possono e non vogliono andare oltre quanto già messo sul piatto. L’Atalanta continua a non fare un prezzo, come detto.

Inoltre, contemporaneamente all’incontro Marotta-Percassi a margine del Consiglio di Lega, c’erano anche gli agenti con Lookman per cercare di convincere la dirigenza bergamasca a lasciar partire il giocatore. Ora di fatto dipende tutto proprio dal nigeriano, in attesa di capire se riuscirà ad aprire breccia nel muro Atalanta per quanto riguarda il prezzo, convincendo ad aprire a una vendita alle condizioni proposte dall’Inter.