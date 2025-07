Milan, Pulisic fissa l'obiettivo: "Vogliamo tornare in Champions"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan Christian Pulisic ha parlato della sua esperienza in rossonero: "Qui al Milan mi è stata data libertà fin dall’inizio e - ha esordito - sento la fiducia nei miei confronti da parte di tutti: dai compagni all’allenatore, dai dirigenti ai tifosi. Acquistandomi il club mi ha concesso una grande opportunità e io ho il dovere di migliorare ogni anno, di lavorare duramente per fare sempre un passo in avanti come rendimento.

Se le cose vanno bene, per me non è una sorpresa visto quello che faccio sia durante l’anno sia nel precampionato per essere al 100% e dare tutto quello che posso. Credo che anche la Serie A sia un torneo molto fisico e duro - ha proseguito -. Da quando sono in Italia penso di essere cresciuto nel prendere le decisioni su come concludere le azioni. Intendo la scelta tra tiro in porta e ultimo passaggio. Per un giocatore offensivo come me questi sono aspetti fondamentali.

Sì perché è dove vorremmo essere. Il nostro obiettivo è qualificarci il prossimo anno. La Champions è la più affascinante competizione europea e - ha concluso Pulisic - il Milan merita di giocarla".