Rapuano horror in Verona-Juventus: l'AIA lo retrocede in Serie B

La quarta giornata di campionato ha confermato un inizio di stagione ad alta tensione sul fronte arbitrale. Gli episodi di Verona-Juventus hanno sollevato nuove polemiche, portando a conseguenze immediate per i direttori di gara coinvolti. Il fischietto dell'incontro, il signor Rapuano, verrà fermato e retrocesso in Serie B per un periodo prolungato.

La decisione, secondo il Corriere della Sera, arriva dopo una serie di errori che hanno profondamente deluso i vertici arbitrali. L'errore più grave, e che pesa come un macigno sulla valutazione, è la mancata espulsione di Orban del Verona per una plateale gomitata volontaria a Gatti. Un episodio che andava sanzionato con il rosso in campo, e per il quale il VAR Aureliano avrebbe dovuto e potuto intervenire per correggere la svista. Ma così non è stato, e anche per lui è arrivato un provvedimento.