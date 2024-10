Recupero Bologna-Milan, caos date: c’è una sola possibilità nel 2024, gli scenari

Bologna-Milan è da considerare una partita rinviata a data da destinarsi. Da domani la Lega comincerà a ragionare su quando potrà essere recuperata la partita. Esaminando nel dettaglio il calendario delle due squadre nel 2024 è difficile trovare una settimana senza impegni per rossoblù e rossoneri, che sono in corsa su tre fronti, Serie A, Champions League e Coppa Italia.

La prima possibilità in teoria è a dicembre perché sia Bologna che Milan giocheranno il 15 e avranno il prossimo impegno il weekend successivo. In quel caso occorrerebbe però spostare il match del Diavolo a Verona, programmato per venerdì 21. Qualora si dovesse invece andare nel 2025, il primo posto sarebbe il 15 gennaio, ma in quei giorni si era pensato di recuperare i match delle squadre impegnate in Supercoppa Italiana (tra cui c'è anche il Milan). Per questo si potrebbe anche recuperare a febbraio. Il primo slot libero per entrambe sarebbe il 5.

IL 2024 DEL BOLOGNA

Cagliari-Bologna - 29 ottobre ore 18.30 - Serie A

Bologna-Lecce - 2 novembre ore 15 - Serie A

Bologna-Monaco - 5 novembre ore 21 - Champions League

Roma-Bologna - 10 novembre ore 15 - Serie A

Lazio-Bologna - 24 novembre ore 20.45 - Serie A

Bologna-Lille - 27 novembre ore 21 - Champions League

Bologna-Venezia - 30 novembre ore 20.45 - Serie A

Bologna-Monza - 3 dicembre ore 18.30 - Coppa Italia

Juventus-Bologna - 7 dicembre ore 18 - Serie A

Benfica-Bologna - 11 dicembre ore 21 - Champions League

Bologna-Fiorentina - 15 dicembre ore 15 - Serie A

Torino-Bologna - 21 dicembre ore 15 - Serie A

Bologna-Verona - 30 dicembre ore 20.45 - Serie A

IL 2024 DEL MILAN

Milan-Napoli - 29 ottobre ore 20.45 - Serie A

Monza-Milan - 2 novembre ore 20.45 - Serie A

Real Madrid-Milan - 5 novembre ore 21 - Champions League

Cagliari-Milan - 9 novembre ore 18 - Serie A

Milan-Juventus - 23 novembre ore 18 - Serie A

Slovan Bratislava-Milan - 26 novembre ore 18.45 - Champions League

Milan-Empoli - 30 novembre ore 18 - Serie A

Milan-Sassuolo - 3 dicembre ore 21 - Coppa Italia

Atalanta-Milan - 6 dicembre ore 20.45 - Serie A

Milan-Stella Rossa - 11 dicembre ore 21 - Champions League

Milan-Genoa - 15 dicembre ore 20.45 - Serie A

Verona-Milan - 20 dicembre ore 20.45 - Serie A

Milan-Roma - 29 dicembre ore 20.45 - Serie A