Relevo conferma: Motta non sarà in panchina col Genoa, ma non è Mancini il prescelto

Situazione delicata in casa Juventus dopo le ultime pesanti sconfitte in campionato e l'eliminazione dalle coppe. La dirigenza bianconera sembra voler dare una scossa drastica alla squadra per il finale di stagione: il tecnico Thiago Motta va verso l'esonero e si lavora già sul suo sostituto. A questo proposito, il giornalista Relevo Matteo Moretto riferisce le ultime su X:

"Juventus, Thiago Motta sempre più verso l’esonero. Il club è al lavoro per definire la situazione prima della partita contro il Genoa. Come raccontato nei giorni scorsi il prescelto è Igor TUDOR con cui c’è già una base di accordo. La Juventus ha lavorato concretamente solo su di lui. Per l’allenatore croato è pronto un contratto valido fino a fine stagione con opzione di rinnovo per un altro anno in caso di qualificazione alla prossima Champions".