Ufficiale Ricordate Angelino col Napoli? Ma il gol più bello di febbraio è un altro

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, prossima rivale del Napoli in campionato, sta disputando una stagione di altissimo livello, segnando gol a raffica. Uno, quello realizzato contro il Genoa il 2 febbraio all'Artemio Franchi di Firenze, è stato particolarmente bello, a tal punto da essere premiato come rete più bella del mese di febbraio dalla Lega Serie A. Battuta la concorrenza di Angelino, che aveva fissato il punteggio sull'1-1 nel finale del match contro il Napoli con un sinistro perfetto.

