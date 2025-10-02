Ufficiale

Ricordate Fares? Piaceva al Napoli, da tempo esubero alla Lazio: ora va negli Emirati

Serie A
Pierpaolo Matrone
ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - La Lazio prosegue nella sua opera di sfoltimento della rosa. La società biancoceleste, infatti, ha reso noto di aver "ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Fares alla società Forte Virtus, club degli Emirati Arabi Uniti".

Ormai fuori dal progetto tecnico-tattico laziale, Fares si trasferisce così negli Emirati Arabi Uniti lasciando i biancocelesti. (ANSA).