Napoli-Como, ultima vittoria lariana in Serie B. Un solo incrocio in Coppa Italia: i precedenti
Domani il Napoli affronta il Como al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia, la Lega Serie A ricorda i precedenti tra i due club. Sono 18 i precedenti ufficiali a Napoli tra le due squadre: 14 successi partenopei (ultimo 3-1 nella Serie A 2024/25), 2 pareggi (ultimo 0-0 lo scorso 1 novembre, in Serie A) e 2 vittorie del Como (ultima 0-1 nella Serie B 2003/04).
L’ultima vittoria lariana a Napoli risale alla prima giornata della Serie B 2003/04 (0-1 il 7/9/2003): fu una delle due gare giocate quel giorno nello sciopero del torneo cadetto. La rete decisiva venne firmata da Mauro Bressan. Un solo incrocio fra le due squadre in Coppa Italia: doppia sfida della fase a gironi 1999/00, 1-1 a Napoli e 1-2 al ritorno a Como.
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
