Roma, corsie esterne da rifare: il grande sogno a destra resta Di Lorenzo

Il Messaggero questa mattina fa il punto sul mercato della Roma, in particolare sulle corsie esterne che sono tutte da rifare. Le fragilità di Spinazzola e Dybala, la discontinuità di El Shaarawy e i limiti tecnici di Karsdorp, Kristensen e Celik non danno garanzie e gli arrivi di Baldanzi e Angelino non possono bastare. Per questo motivo, si legge, una volta risolte le uscite, si cercherà di raggirare le rosa con qualche nome nuovo.

Per ora i fari sono puntiti su Doig del Sassuolo, che ha un prezzo del cartellino non superiore ai sei milioni, ma il grande sogno a destra continua ad essere Giovanni Di Lorenzo, in rotta con il Napoli che però continua a ritenerlo incedibile. L’alternativa è Bellanova, che costa comunque una ventina di milioni.

Sulla corsia di sinistra molto dipenderà dalla permanenza o meno di Nicola Zalewski. Se il polacco dovesse partire, la Roma potrebbe andare su uno tra Boga, Ikoné o Bakker.