Ufficiale Roma, ecco il dopo-Ranieri: Gasperini è il nuovo allenatore

Ci siamo. Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. La società giallorossa, dopo i contatti e gli incontri dei giorni scorsi, ha annunciato l'ingaggio del tecnico ex Atalanta che ha firmato un contratto valido fino al 2028. Nell'annunciare l'arrivo dell'allenatore di Grugliasco, la Roma ha postato anche un video di presentazione sui propri canali social, oltre al consueto comunicato. Per le prime parole da tecnico giallorosso e per le prime impressioni, invece, occorrerà aspettare ancora qualche ora.

Questa la nota della Roma:

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori.

La Proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico.

Benvenuto, Mister!

Forza Roma!".