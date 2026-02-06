Roma, Vásquez saluta: è fatta per il trasferimento in Turchia

Oggi alle 13:30
di Fabio Tarantino

Nuova avventura per il portiere della Roma Devis Vásquez: è fatta per il suo trasferimento al Beşiktaş. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Il calciatore colombiano lascia così l’Italia dopo 2 anni e mezzo, trascorsi tra Milan, Ascoli, Empoli e Roma.