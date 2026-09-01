Juventus, rinforzo a centrocampo per Spalletti: il nuovo acquisto arriva dal Tottenham
È ufficiale il nuovo rinforzo a centrocampo della Juventus: il club bianconero ha depositato in Lega Serie A il contratto di Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese classe 2002, in arrivo dal Tottenham con la formula del prestito. Il giocatore, 23 anni, è pronto a iniziare la sua nuova esperienza in Italia dopo aver maturato una lunga esperienza nel calcio francese e inglese.
Formula, cifre e profilo di Sarr
L’operazione tra Juventus e Tottenham prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con un’opzione per il riscatto fissata a 27 milioni. Una volta completate le visite mediche, Sarr firmerà un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione. Centrocampista difensivo dalle lunghe leve, il senegalese è cresciuto nel settore giovanile del Metz, club con cui ha esordito tra i professionisti collezionando 59 presenze, 55 delle quali in Ligue 1. Dopo un ulteriore periodo in prestito al Metz, è passato al Tottenham, dove ha totalizzato 141 presenze e 11 gol. Con la Nazionale del Senegal, invece, conta 42 presenze e 4 reti.
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