Roma, Juric ha le ore contate: spuntano anche Mancini e Allegri per la panchina

vedi letture

Daniele De Rossi resta il principale candidato ma non l'unico.

La pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina potrebbe costare la panchina a Ivan Juric. Stando a quanto riferito da Il Messaggero oggi in edicola, il tecnico della Roma è a forte rischio esonero dopo la debacle del Franchi. Daniele De Rossi resta il principale candidato ma non l'unico. DDR si trova a New York proprio come i Friedkin ed essendo ancora sotto contratto potrebbe essere richiamato.

La rosa dei candidati comprende anche Claudio Ranieri. Il tecnico che ha chiuso la sua esperienza a Cagliari dopo la salvezza dell'anno scorso, nei giorni scorsi aveva aperto le porte alla possibilità di un ritorno in panchina di Sir Claudio. A livello di suggestioni invece circolano i nomi dell'ex Juve Max Allegri e di Roberto Mancini, che ha guidato la Lazio in passato e ha appena chiuso la sua avventura sulla panchina dell'Arabia Saudita.