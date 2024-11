Roma, la strategia di Ranieri: blocco-squadra basso e linee strette per non perdere a Napoli

Per fare risultato a Napoli - che poi per la Roma vorrebbe dire sostanzialmente anche non perdere - Ranieri cercherà di abbassare il blocco-squadra, avvicinando le due linee (difesa e centrocampo) e cercando di dare alla Roma una compattezza che aveva smarrito (come dimostrano i 12 gol subiti nelle ultime 5 partite). E per riuscire a limitare il Napoli, Ranieri si concentrerà anche sui due esterni, da una parte Kvaratskhelia e dall'altra Politano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.