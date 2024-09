Roma, rebus Zalewski: non si allena con la squadra, il Galatasaray insiste

Nicola Zalewski non si è allenato. E in questo caso non c'entrano noie fisiche, ma il calciomercato. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, l'esterno italo-polacco, al centro del pressing del Galatasaray sul mercato, non ha partecipato alla seduta col resto dei compagni in quel di Trigoria.

La Roma e il club turco hanno trovato da diverse ore un'intesa di massima per il trasferimento a Istanbul di Zalewski, sulla base di un passaggio a titolo definitivo da 10 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore, però, non ha ancora dato il suo ok - spingendo il Gala sulle tracce del milanista Ballo-Touré o del napoletano Mario Rui - e preferirebbe rimanere in giallorosso. Da capire, se la vicenda di calciomercato finirà così, gli scenari dato che il contratto fra Zalewski e la Roma è in scadenza nel 2025.