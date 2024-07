Samardzic, ora spunta la quinta squadra italiana che lo cerca: trattativa in corso

Il Milan piomba su Lazar Samardzic. Considerate le difficoltà per Fofana, centrocampista del Monaco per il quale il Milan ha proposto 10 milioni a fronte di una richiesta di 25 avanzata dal club del Principato, ecco che il club rossonero valuta un nuovo nome per rinforzare la sua linea mediana. Si studia il dossier del calciatore classe 2002, il centrocampista dell’Udinese che lo scorso anno fu a un soffio dal passaggio all’Inter.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', la società meneghina s'è già portata avanti presentando sia un'offerta al ragazzo che alla società friulana e adesso attende una risposta. Samardzic è considerato alternativo a Fofana: con quest'ultimo c'è già l'accordo, ma le resistenze della società transalpina nelle ultime ore hanno fatto salire le quotazioni dell'ex Lipsia.