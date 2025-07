Sarri in ospedale dopo malore? Smentite da Roma: "Solo controlli di routine"

vedi letture

Su Repubblica, edizione online, si leggeva: "L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stato ricoverato in mattinata presso la clinica Villa Mafalda, a Roma, per un malore. Sarri ha avvertito un malore in mattinata ed è stato portato per accertamenti nella struttura privata, convenzionata con la società biancoceleste. Lì, l’allenatore si sta sottoponendo ad accertamenti per capire le cause del problema".

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate che durante il suo collegamento ha rivelato alcune informazioni riguardo alle condizioni di Maurizio Sarri. "Sarri in questo momento si trova a Villa Mafalda per dei controlli di routine", ha spiegato. Pare quindi non essere nulla di grave per il tecnico della Lazio, che si sarebbe presentato in clinica solo per dei normali controlli. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.