Sassuolo, nuovo rinforzo in arrivo: accordo vicino con l'Ipswich per Muric

vedi letture

Il Sassuolo, dopo aver rafforzato il reparto difensivo con gli acquisti di Candé e Idzes dal Venezia, è ora vicino a un colpo importante anche per la porta. Secondo Sky Sport, i neroverdi hanno fatto passi significativi nella trattativa per Aro Muric, portiere classe 1998 di proprietà dell’Ipswich Town. L’estremo difensore, seguito anche dal Monaco, sembra ora più vicino all’approdo in Serie A grazie all’accelerata impressa dalla dirigenza emiliana.

Il Monaco, che di recente ha ingaggiato Hradecky, ha lasciato strada libera al Sassuolo, favorendo il possibile esito positivo della trattativa. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve, nelle prossime ore, con Muric pronto a cambiare aria dopo la retrocessione in Championship. Il giocatore, infatti, aveva già espresso da tempo la volontà di lasciare il club inglese, e il trasferimento in Italia rappresenterebbe una nuova opportunità per rilanciarsi in un campionato di primo livello.