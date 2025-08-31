Ultim'ora Seguito dal Napoli, Musah va in prestito all'Atalanta: cifre e dettagli

Yunus Musah è pronto a cambiare maglia: il centrocampista statunitense si avvicina all’Atalanta. Nelle ultime ore è stato trovato un accordo verbale con il Milan per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, formula che permetterà ai bergamaschi di valutare l’operazione senza vincoli obbligatori. Il pacchetto complessivo dell’affare si aggira intorno ai 25-30 milioni totali tra prestito e diritto.

Prima di trasferirsi, Musah rinnoverà il suo contratto con il Milan, una mossa necessaria per tutelare i rossoneri in caso di rientro a fine prestito. L’Atalanta, dal canto suo, si assicura un giocatore giovane e dinamico, che era stato anche obiettivo di mercato del Napoli a giugno. Ora mancano solo gli ultimi dettagli formali per il via libera definitivo. A riferirlo sul proprio account X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale. Si era anche parlato di possibile interesse del Napoli per Brescianini in caso di arrivo di Musah a Bergamo ma a quanto pare il mercato in entrata del Napoli è concluso e comunque non ci sarebbe posto per un Over in organico in questo momento.