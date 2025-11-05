Ufficiale

Serie A, gli arbitri dell'11° turno: derby Torino a Zufferli, Manganiello per Inter-Lazio

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda l'11^ giornata di Serie A. Il derby della Mole tra Juventus e Torino in programma sabato alle 18 sarà diretto da Zufferli, mentre per Roma-Udinese è stato designato Collu. Bologna-Napoli a Chiffi, per Inter-Lazio scelto Manganiello. Di Bello per Parma-Milan, a Guida il delicatissimo match tra Genoa e Fiorentina.

PISA – CREMONESE Venerdì 7/11 h.20.45

MARCENARO

ALASSIO – GARZELLI

IV: BONACINA

VAR: SERRA

AVAR: PRONTERA

COMO – CAGLIARI Sabato 8/11 h. 15.00

PEZZUTO

TEGONI – CAVALLINA

IV: PERRI

VAR: AURELIANO

AVAR: FOURNEAU

LECCE – H. VERONA Sabato 8/11 h. 15.00

ABISSO

LAUDATO – BIFFI

IV: SACCHI J.L.

VAR: CAMPLONE

AVAR: GARIGLIO

JUVENTUS – TORINO Sabato 8/11 h. 18.00

ZUFFERLI

COSTANZO – PASSERI

IV: DOVERI

VAR: LA PENNA

AVAR: DI PAOLO

PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45

DI BELLO

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINI

ATALANTA – SASSUOLO Domenica 9/11 h. 12.30

CREZZINI

MOKHTAR – CECCON

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

BOLOGNA – NAPOLI Domenica 9/11 h. 15.00

CHIFFI

BERCIGLI – YOSHIKAWA

IV: SOZZA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MASSA

GENOA – FIORENTINA Domenica 9/11 h. 15.00

GUIDA

MELI – ZINGARELLI

IV: FELICIANI

VAR: GARIGLIO

AVAR: SERRA

ROMA – UDINESE Domenica 9/11 h. 18.00

COLLU

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV: MUCERA

VAR: DIONISI

AVAR: FABBRI

INTER – LAZIO Domenica 9/11 h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – CECCONI

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO