Ufficiale Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 6 squalificati, Obert salta il Napoli. Un turno a Chivu e Sarri

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Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 29ª giornata di Serie A, terminata ieri sera col Monday Night Cremonese-Fiorentina: 6 in totale i giocatori fermati, è stato squalificato per due giornate Durosinmi (Pisa) ("per avere, al 37° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio alla coscia un calciatore della squadra avversaria"), sono stati squalificati per un turno di campionato Obert (Cagliari), Wesley (Roma), Delprato (Parma), Aebischer (Pisa), Bondo (Cremonese).

Entrano invece nella lista dei diffidati Kabasele (Udinese), Vitinha (Genoa), Dossena (Cagliari), Kelly (Juventus), Sucic (Inter), Carlos Augusto (Inter).

Stop Chivu e Sarri. Sono stati inoltre squalificati per una giornata gli allenatori Cristian Chivu (Inter) e Maurizio Sarri (Lazio), quest'ultimo "per avere, al 51° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".