Sky - Gasperini può andare alla Juve: riflessioni in corso e la Roma aspetta

Grande protagonista del mercato degli allenatori che sta infiammando questi ultimi giorni di maggio è Gian Piero Gasperini, che dopo 9 anni è molto vicino all’addio all’Atalanta. L’allenatore ha incontrato la proprietà e la dirigenza della Roma, con cui è arrivato molto vicino alla chiusura. Manca però il suo ok definitivo per il passaggio sulla panchina dei giallorossi e al momento sta ancora ragionando sulle prospettive d’investimento che la società può garantirgli sul mercato. Lo riporta Sky Sport.

Resta viva quindi l’ipotesi Juventus, che in maniera più o meno diretta sta mandando dei segnali e potrebbe provare a entrare in corsa. Per i bianconeri, però, i tempi sono molto stretti, proprio perché la trattativa con la Roma era in stato avanzato. Serve fare sul serio entro le prossime 24/48 ore per inserirsi.