Sky - Pellegrini-Inter con Frattesi alla Roma: l'affare è possibile

Del possibile scambio fra Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini si è parlato molto durante la finestra invernale di calciomercato, nella quale non sono stati trovati i giusti presupposti per arrivare ad una chiusura. L'affare fra Inter e Roma, che nel frattempo si sono accordate per il prestito con diritto di riscatto di Nicola Zalewski, potrebbe essere soltanto rinviato a giugno.

Come evidenzia Sky Sport non si tratta di un'operazione facile da chiudere, coi due giocatori che piacciono anche al Napoli: lo scoglio primario da superare è rappresentato dall'ingaggio particolarmente elevato del capitano giallorosso, che per trasferirsi a Milano dovrebbe accettare di spalmarlo su più anni. Contestualmente, la volontà di partire della mezzala nerazzurra, giustificata dallo scarso impiego, dovrà coincidere con una valutazione congrua.