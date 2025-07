Clamoroso Ndoye, il Nottingham accetta clausola da 7mln del Bologna

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola emergono ulteriori retroscena sulla fumata bianca tra Bologna e Nottingham Forest per Dan Ndoye:

"42 milioni più bonus, poi il 20% sulla futura rivendita, a una condizione tra l’altro: in caso di mancata cessione entro un tot di tempo questo 20% sarebbe valutato 7 milioni. Di contro Ndoye ha raggiunto l’accordo per un contratto quadriennale più un’opzione per il quinto anno a 5 milioni di euro netti a stagione".

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezzava le sue doti atletiche e tecniche. Aveva segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Alla fine la sua scelta è ricaduta sulla Premier e sul Nottingham Forest che ha offerto di più sia al giocatore che al Bologna. Il Napoli adesso guarda altrove per l'arrivo dell'esterno.