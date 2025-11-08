Super Di Gregorio evita il ko: la Juve di Spalletti non decolla e fa 0-0 col Torino
La Juventus di Spalletti non riesce a decollare e si ferma sullo 0-0 nel derby della Mole contro il Torino, con un super Di Gregorio a evitare il ko. Nella nuova era inaugurata dal tecnico toscano, il segno X torna protagonista: la Juve gioca meglio del Toro di Baroni (squalificato, in panchina il vice Colucci), ma non trova la via del gol. Il primo tempo è un monologo bianconero senza sbocchi, con Paleari decisivo su Conceição, mentre l’unico lampo granata è di Simeone, fermato dal portiere juventino.
La ripresa segue lo stesso copione: tanto possesso palla, pochi pericoli reali. Gli ingressi di Zhegrova e Yildiz danno vivacità, ma non bastano a sbloccare il risultato. Il Torino si affaccia solo con Che Adams, che impegna Di Gregorio in una gran parata. Alla fine, il derby numero 211 resta senza reti: una Juve ordinata ma ancora poco incisiva e un Toro compatto che porta via un punto prezioso.
