Szczesny domani allo Stadium: tributo per l'ex portiere della Juve

All'Allianz Stadium, domani pomeriggio alle ore 18 per la sfida fra Juventus e Napoli, ci sarà anche Wojciech Szczesny, ex portiere polacco ritiratosi dal calcio giocato nelle settimane scorse dopo la risoluzione del contratto con i bianconeri.

Szczesny, secondo quanto raccolto da Tmw, è stato invitato allo stadio per la sfida contro gli azzurri e per l'occasione la società bianconera ha intenzione di regalargli il giusto tributo per i suoi anni a Torino ed i trofei conquistati da protagonista. Una cerimonia ancora top secret, ma che sarà volta a rendere omaggio ad uno dei protagonisti delle ultime 7 stagioni juventine.