Il 2006 Leoni all'esame Lukaku e poi sarà uomo mercato: c'è già la Juventus

La Juventus dopo aver svenduto la scorsa estate Hujsen (che approderà al Real Madrid), sul mercato cerca un giovane da affiancare a Bremer per crescere e diventare una colonna portante del futuro, scrive Tuttosport che ribadisce quanto il club bianconero sia rimasto impressionato dall’impennata di Giovanni Leoni a livello di prestazioni e maturità calcistica.

Il 18enne era stato pagato dal Parma 5 milioni (più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita) per prelevarlo dalla Sampdoria la scorsa estate: già Pecchia lo aveva lanciato titolare, con Chivu è cresciuto ancora di più. Ora il Parma chiede anche a lui l’ultimo sforzo per centrare l’obiettivo salvezza, poi a campionato finito il giovane difensore classe 2006 diventerà uno dei pezzi pregiati del mercato. Per la Juventus è già davanti a Comuzzo.