Ufficiale Inter-Lazio, le formazioni: Inzaghi con i titolari disponibili, Tavares torna dal 1’

vedi letture

Chi corre per lo scudetto e chi per la Champions League. Inter e Lazio hanno ancora tanto da chiedere a questo campionato: i nerazzurri sono a duello con il Napoli per il tricolore, i biancocelesti sfidano soprattutto la Juventus (ma anche Roma e Bologna) per l’accesso all’Europa dei grandi. Appuntamento alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, arbitra il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi rispolvera la formazione tipo, al netto delle assenze di Pavard (in panchina) e Lautaro, out come Frattesi. In attacco torna Thuram, con Tarmei al suo fianco. Acerbi al centro della difesa, si rivede la linea di centrocampo titolare.

Marco Baroni, a sua volta, ritrova Nuno Tavares. Il portoghese, recuperato, parte titolare a sinistra, con Marusic sulla fascia opposta in difesa. Sorpresa Vecino sulla trequarti con Isaksen e Dia, in difesa Gila preferito a Gigot.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Vecino, Dia; Castellanos.

Allenatore: Baroni.