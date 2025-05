Torino, a un passo l'esonero di Vanoli: tra i possibili sostituti c’è anche un ex Napoli

Tuttosport fa il punto sul futuro della panchina del Torino, che oggi appare decisamente in bilico dopo le incendiarie parole del presidente Urbano Cairo dopo la sconfitta contro la Roma di domenica sera con cui si è concluso il cammino in campionato del club granata.

Secondo il quotidiano, il posto di Paolo Vanoli è anche più che in bilico e il Torino procederà all'esonero. Viene spiegato come Vanoli tra l'altro non fosse nemmeno la prima scelta di Cairo, che un anno fa voleva altri, Vincenzo Italiano (poi andato al Bologna) su tutti. In essere c'è un contratto di un altro anno da 1,1 milioni di euro netti, con possibilità di attivare un'opzione che porti la scadenza al 2027. Se volesse esonerare lui e il suo staff, significa rimetterci 2,8 milioni di euro lordi. Ma potrebbe in realtà trovare squadra anche prima del previsto: ci starebbe già pensando il Palermo.

Chi potrebbe prendere il Torino al posto di Vanoli? Il sogno di Cairo sarebbe Francesco Farioli, ma c'è la fila, Roma in testa nel caso in cui dovesse andare a vuoto l'assalto a Fabregas. E poi troviamo ancora i nomi di Domenico Tedesco, ex ct del Belgio, o un sempreverde come l’ex Napoli Gennaro Gattuso, che ha concluso il campionato croato al 3° posto con l'Hajduk Spalato. Già in passato Gattuso era stato vicinissimo, in particolare nel 2023. Tra i papabili va considerato anche Alberto Gilardino, esonerato qualche mese fa dal Genoa e già in alto nei mesi scorsi nell'ideale classifica di Cairo.