Torino, Abate: "Il Napoli non ha i punti che meriterebbe. Allegri fortissimo nelle letture"

L'allenatore granata presenta la sfida contro gli azzurri in conferenza e riconosce le qualità del suo ex tecnico ai tempi del Milan.

Ignazio Abate riconosce le difficoltà del Napoli, ma invita il Torino a non sottovalutare la squadra di Massimiliano Allegri. In vista della sfida, l'allenatore granata ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sul rapporto speciale con il suo ex tecnico ai tempi del Milan e sulle qualità dell'allenatore azzurro: “Ho un rapporto speciale, ci lega uno scudetto: io ero giovane, mi fece migliorare nel nuovo ruolo. Mi porto dietro tanti insegnamenti, è un tecnico di alto livello e fortissimo nelle letture delle gare. Per noi sarà difficile, il Napoli non ha i punti che meriterebbe. Sarà uno stadio infuocato, serve personalità”. Abate ha poi ricordato come Allegri abbia contribuito alla sua crescita e alla sua evoluzione tattica: “Non giudico una situazione di un'altra squadra, ho già difficoltà a pensare alla mia di situazione...(ride, ndr). Con Allegri ero molto giovane, avevo debuttato da terzino con Leonardo. I primi mesi non mi vedeva terzino ma centrocampista, poi verso fine settembre in un Milan-Real mi mise terzino e da lì iniziò la mia carriera. Nell'ultimo anno di carriera pensavo a un ruolo dirigenziale, mi scattò la scintilla quando feci il corso da allenatore”.

Abate e il rapporto con Allegri: “Abitiamo nello stesso palazzo a Milano”

Il legame tra i due è rimasto anche dopo la fine dell'esperienza condivisa in rossonero. L'allenatore del Torino ha raccontato di incontrare ancora spesso Allegri, con cui capita di scambiare qualche parola: “Lo incontro spesso, a Milano abitiamo nello stesso palazzo. E capita che scambiamo quattro chiacchiere”. Infine, Abate ha parlato della possibilità di conquistare punti contro il Napoli, sottolineando quanto sarebbe importante per la crescita della sua squadra: “Non ci penso a dare un dispiacere a un mio ex allenatore. Mi auguro che i miei ragazzi riescano a togliersi una soddisfazione prendendo punti in uno stadio infuocato e perché ci darebbe ancora più convinzione, anche se mi baso sulla quotidianità e vedo le loro qualità ogni giorno”.