Inter, doppia buona notizia per Chivu: Lautaro e Thuram tornano in gruppo

Inter, Lautaro Martinez e Thuram tornano in gruppo verso l'Atalanta. Sky Sport aggiorna sui rientri di Stankovic e Bonny.

Arrivano notizie incoraggianti dall'infermeria dell'Inter in vista della ripresa del campionato: Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo agli ordini di Cristian Chivu. I due attaccanti nerazzurri hanno preso parte alla seduta odierna e, salvo nuovi contrattempi, dovrebbero essere entrambi a disposizione per la prossima sfida di Serie A contro l'Atalanta, in programma domenica alla New Balance Arena. Un doppio recupero importante per il tecnico dei campioni d'Italia, che potrebbe così ritrovare la propria coppia offensiva in occasione di un appuntamento particolarmente impegnativo. A riportare gli aggiornamenti sulle condizioni dei due giocatori è Sky Sport, che ha fatto il punto anche sugli altri calciatori ancora indisponibili.

Inter, quando tornano Stankovic e Bonny? Le date previste per il rientro

Oltre ai recuperi di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l'Inter guarda con fiducia anche alle condizioni di Aleksandar Stankovic e Ange-Yoan Bonny, per i quali sarebbero già stati individuati i possibili tempi di rientro. Stankovic dovrebbe tornare a disposizione di Cristian Chivu entro la fine della prossima settimana, mentre per Bonny sarà necessario attendere qualche giorno in più. Il ritorno dell'attaccante ivoriano è infatti previsto indicativamente per la settimana successiva. Lo staff medico nerazzurro continuerà a monitorare il percorso di recupero dei due calciatori, con l'obiettivo di reinserirli gradualmente nel gruppo. Intanto, in vista della trasferta contro l'Atalanta, Chivu può sorridere per il ritorno dei suoi due principali riferimenti offensivi.